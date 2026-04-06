ಸೋಮವಾರ, 6 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homebusinesscommerce news

Gold & Sliver Rate: ಚಿನ್ನದ ದರ ₹2,300, ಬೆಳ್ಳಿ ₹5 ಸಾವಿರ ಏರಿಕೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 15:37 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ – ಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ನವದೆಹಲಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು
ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ
10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ (ಶೇ 99.9 ಶುದ್ಧತೆ) ಬೆಲೆಯು ₹2,300 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ ₹1,53,800ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ದರದ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ
ಒಂದು ಕೆ.ಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರವು ₹5,000 ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ₹2.42 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ.
ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ವರ್ತಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು
ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತವು ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.
ತಜ್ಞರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್‌ನ ಹಿರಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಸೌಮಿಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಹ ಈ ಏರಿಕೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
₹1,53,800
10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ದರ
₹2.42 ಲಕ್ಷ
ಒಂದು ಕೆ.ಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರ
₹2,300
ಚಿನ್ನದ ದರ ಏರಿಕೆ ಮೊತ್ತ
₹5,000
ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಏರಿಕೆ ಮೊತ್ತ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT