ಗುರುವಾರ, 18 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homebusinesscommerce news

Gold and Silver: ಚಿನ್ನ ದರ ₹960, ಬೆಳ್ಳಿ ₹6,660 ಇಳಿಕೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 18 ಜೂನ್ 2026, 16:29 IST
Last Updated : 18 ಜೂನ್ 2026, 16:29 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
GoldSilver

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT