‘ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನೌಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂಕ ಬೇಕು’: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

ನವದೆಹಲಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ಬಯಸುವವರು ಉತ್ತಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂಕ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಜನರ ಹಣ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತವರ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ವಿವರಿಸಿದೆ.

ಐಬಿಪಿಎಸ್ ನಡೆಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಸೇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂಕವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವರು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂಕ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದನ್ನು ಆಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪಂಕಜ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ ಇದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇರುವ ಅರ್ಹತೆ ಅಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಅಥವಾ ಸಾಲವನ್ನೇ ಪಡೆಯದವರಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 20 ಮಂದಿಯ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ನೇಮಕಾತಿಪತ್ರ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.