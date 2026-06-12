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ಒಂದು ವಾಹನಕ್ಕೆ 200 ಲೀಟರ್ ಮಾತ್ರ: ಡೀಸೆಲ್ ಮಾರಾಟ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 12 ಜೂನ್ 2026, 10:03 IST
Last Updated : 12 ಜೂನ್ 2026, 10:03 IST
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DieselPetrol

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