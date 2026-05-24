ರೂಪಾಯಿ | ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ: ಸಚಿವ ಪೀಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ: '</strong>ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ಜೊತಗೆ ಹಲವಾರು ಜಾಗತಿಕ ಅಂಶಗಳು ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಪೀಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ರಫ್ತಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು, ಆಮದು ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಧಾರಿತ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರದ ವಹಿವಾಟಿನ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವು 95.60ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾದ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ, ಈ ವರ್ಷ ಬಹಳಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ದರ, ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳದ ಹೊರಹರಿವು, ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆ ಅಂತರದ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಈ ವರ್ಷ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ.</p>