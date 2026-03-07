ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ 3 ಕೋಟಿ ಟನ್‌ ಗೋಧಿ ಖರೀದಿ ಗುರಿ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: 2026–27ರ ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ 3.03 ಕೋಟಿ ಟನ್ನಷ್ಟು ಗೋಧಿ ಖರೀದಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಆಹಾರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಗುರಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>2025–26ರ ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 76 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಭತ್ತ ಖರೀದಿಸಲಾಗುವುದು. 7.79 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 11.79 ಕೋಟಿ ಟನ್ನಷ್ಟು ಗೋಧಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ 3.34 ಕೋಟಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಬಿತ್ತನೆ ಆಗಿದ್ದು, ಅನುಕೂಲಕರ ಹವಾಮಾನದಿಂದ ಅದು ಈ ಬಾರಿ 12 ಕೋಟಿ ಟನ್ಗೆ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. </p>.<p>ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ (ಎಫ್ಸಿಐ) ಗೋಧಿ ದಾಸ್ತಾನು ಅಂದಾಜು 1.82 ಕೋಟಿ ಟನ್ನಷ್ಟು ಆಗಲಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿವೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>