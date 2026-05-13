ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲಿನ ಆಮದು ಸುಂಕ ಶೇ 15ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ: ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಜಾರಿ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಆಮದು ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲೇ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬುಧವಾರ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲಿನ ಆಮದು ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇ 6ರಿಂದ ಶೇ 15 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಉಳಿಸಲು ಇತರ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ದೇಶದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲುಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ, ಸೋಶಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ (ಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯುಎಸ್) ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೆಸ್ (ಎಐಡಿಸಿ) ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಹೊಸ ದರವು ಮೇ 13 ರಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>