ಗಲ್ಫ್‌ ಯುದ್ದದ ಪರಿಣಾಮ, ಮೊಟ್ಟೆ ದರ ಕುಸಿತ

ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಯುದ್ಧದ ಬಿಸಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಗೂ ತಟ್ಟಿದ್ದು ಮೊಟ್ಟೆ ದರದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 20ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ (ಪೌಲ್ಟ್ರೀ ಫಾರ್ಮ)ಗಳಿದ್ದು 8 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಳಿಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣವೊಂದರಲ್ಲಿಯೇ 6 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಹೈದ್ರಾಬಾದ್, ಹೊಸಪೇಟಿ, ರಾಯಚೂರು ರಾಜ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ನಗರಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕ, ಇರಾನ್, ಇಸ್ರೆಲ್ ಯುದ್ಧದಿಂದ ರಫ್ತು ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿಯ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಅರಬ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ಆಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣದಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತಿವೆ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಬೇಗ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಆತಂಕದಿಂದ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸಿಕ್ಕಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಹೀಗಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಗತಿದಾಯಕವಾಗಿದ್ದು, ರಫ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾದುದರಿಂದ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ (ಪೌಲ್ಟ್ರೀ ಫಾರ್ಮ)ನವರು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಯುದ್ಧದ ಮೊದಲು ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಲ್ ಸೆಲ್ ದರ ₹ 6.5 ಇತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ₹ 3ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಂದ್ ಆದ ಯಗ್ ರೈಸ್ ಅಂಗಡಿ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ಬದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಗ್ ರೈಸ್ ಅಂಗಡಿಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಗ್ಯಾಸ್, ಸಿಲೆಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ ಅವು ಕೂಡಾ ಬಂದಾಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಸರಬರಾಜು ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>