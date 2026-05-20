ದರ ಕುಸಿತ; ರೈತರು, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ನಷ್ಟ

ಹಳಿಯಾಳ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ದರ ಕುಸಿದಿದ್ದರಿಂದ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟಗಾರರು ತೀವ್ರ ಹಾನಿ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳ ದರದಲ್ಲಿ ತೀರ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಲ್ಪಾನ್ಸೊ(ಆಪೂಸ್) ಮತ್ತು ಕೇಸರ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಡಜನ್ಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ₹500ರಿಂದ ₹800 ಇತ್ತು. ಈಗ ಡಜನ್ಗೆ ₹200ರಿಂದ ₹300ರವರೆಗೆ ದರವಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ತೋತಾಪುರಿ, ಕಲಮಿ, ಮಲಗೋಬಾ, ಬೆನಿಶಾ, ನಿಲಮ್, ಹಿಮಾಯತ್ ಮತ್ತಿತರ ಮಾವಿನ ತಳಿಗಳು ಸಹ ಮಾರಾಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಸಹ ₹150ರಿಂದ ₹250ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಹಣ್ಣುಗಳು ದರ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಹ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಳೆದ ವಾರ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹2,500 ಇದ್ದರ ಮಾವಿನ ದರ, ಮಂಗಳವಾರ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹1,400ರಿಂದ ₹1,500ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿತ್ತು. ಮಾವಿನ ರಫ್ತು ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕಾರಣ ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿನ ಮಾವನ್ನು ಖರೀದಿದಾರರು ಸಹ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>'20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಬೇರೆಡೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಬಾರಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಕೇಳಿದ ಹಣಕ್ಕೇ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಐಯ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಮಾವು ಮಾರಟಗಾರ ಸಿಕಂದರ ಹಜರತಅಲಿ ಮುಂಡವಾಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹಾನಿಯ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ: '2025–26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾವು ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಮಾ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ₹1.25 ಕೋಟಿಯನ್ನು ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಶೇ 80ರಿಂದ ಶೇ 90ರಷ್ಟು ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಾವಿನ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಕುರಿತು ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ, ಮೇಲಧಿಕಾರಿ ಮೂಲಕ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ.ಆರ್. ಹೆರಿಯಲ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>