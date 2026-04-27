ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ದಲಿತರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸಹಕಾರ

<p>ಹಾಸನ: ‘ಎಸ್ಸಿ-ಎಸ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲು ಯೋಜನೆಗಳಿದ್ದು, ದಲಿತ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸಹಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧವಿದೆ’ ಎಂದು ಡಿಐಸಿಸಿಐ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಐಸಿಸಿಐ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ ಹಬ್ ವತಿಯಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಉದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಲು ಕೌಶಲ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧವಿದೆ. ಬಂಡವಾಳ ಇಲ್ಲದೆ ಉದ್ಯಮವೇ ಇಲ್ಲ. ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ತೊಂದರೆ ಎಂದರೆ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ. ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.ಯಂತಹ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಣ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನವರಿಂದ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾದರೆ ಡಿಐಸಿಸಿಐಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆನೇಕ ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಯೋಜನೆಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಎಸ್ಸಿ-ಎಸ್ಟಿ ಸಮುದಾಯ ಉದ್ಯಮಪತಿಗಳಾಗಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಸದಾ ಇರುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ದಲಿತ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ₹10 ಕೋಟಿವರೆಗೂ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ ಸಮುದಾಯದ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮವನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೊಲ್ಯಾಟರಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನೀಡಲು ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಸಮುದಾಯದ ಯುವಕರು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಕೀಲರಾದ ಗಂಗಾಧರ್ ಬಹುಜನ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೇ 33ರಷ್ಟು ಜನರು ಭೂಮಿ ರಹಿತರಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಜನರು ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಐಸಿಸಿಐ ದಲಿತ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಸದೃಢ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಲು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಡಾ.ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತ ಆಹಾರ ನಿಗಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ರಘುನಂದನ್, ನಿಗಮದಿಂದ ಇರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಶ್ರೀರಕ್ಷಾ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜೆಮ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಗೀತಾ, ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಚ್.ಒ. ಡಾ.ಸುರೇಶ್, ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ ಹಬ್ನ ಸುಜಾತಾ, ಡಿಐಸಿಸಿಐನ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರ ಮೂರ್ತಿ ಡಿ.ಎಲ್., ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಬ್ಬೂರು, ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಸಿ ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಯೋಗಾನಂದ, ಮುಖಂಡ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘದ ಐ.ಕೆ.ರಾಮಚಂದ್ರ, ಮಧು ನಾಯಕ, ರವೀಶ್ ಬಸವಾಪುರ, ಬಿಎಸ್ಪಿ ಅತ್ನಿ ಹರೀಶ್, ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಗೋವಿಂದರಾಜ್, ಧನಂಜಯ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260427-36-1186745726</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>