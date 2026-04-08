ಕಾಫಿ ರಫ್ತು ಕುಂಠಿತ: ದರ ಇಳಿಕೆ

ಹಾಸನ: ಇರಾನ್–ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ರಫ್ತು ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದ ಬೆಳೆಗಾರರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಾಫಿ ರಫ್ತು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಕಾಫಿ ರಫ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. 'ವಾರ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್' ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ರಫ್ತು ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಟಿ. ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾಫಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅರೇಬಿಕಾ ಕಾಫಿ ಬೆಲೆ 50 ಕೆ.ಜಿ. ಚೀಲಕ್ಕೆ ₹29 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹23 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಕುಸಿದರೆ, ರೊಬಸ್ಟಾ ಕಾಫಿ ಬೆಲೆ ₹11 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹9 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಶೇ 20ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತು ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಾಫಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿರುವುದೂ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಗ್ಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಾಫಿ ರಫ್ತು ಕುಸಿದು ದೇಶದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಆದಾಯಕ್ಕೂ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ.</p>.<p>ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಉಪಟಳ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ, ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಕೃಷಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ, ಇದೀಗ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಸಣ್ಣ ರೈತರೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಒಕ್ಕೂಟ ಹಾಗೂ ರೈತರು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು. ರಫ್ತು ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೂ ನೇರ ನೆರವು ಒದಗಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>