ಹೊಸ ವೇತನ ಒಪ್ಪಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ

ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗಬೇಕಾದ 2026– 2030ರವರೆಗಿನ ಹೊಸ ವೇತನ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘ (ಸಿಐಟಿಯು ಸಂಯೋಜಿತ) ವತಿಯಿಂದ ಸೋಮವಾರ ಬೃಹತ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ ಕಂಪನಿ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. </p>.<p>ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಕಂಪನಿ ಕಚೇರಿವರೆಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು. ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಂಪನಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಆರ್. ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>2026 ಮಾರ್ಚ್ 31ರ ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ಶೇ45ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ನೀಡುವುದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಿಎಯನ್ನು ಶೇ100ರಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿ 2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಸೇವಾ ಅವಧಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರ್ವಿಸ್ ವೆಟೇಜ್ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್, ಟೈಂ ಬಾಂಡ್ ಪ್ರೋಮೋಷನ್, ನಿವೃತ್ತಿ ಲಾಭಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿದೆ. ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ಗೆ ₹500 ಹಾಗೂ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಶೇ20 (₹15,000) ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಘ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭದ್ರತೆಗೆ ₹10 ಲಕ್ಷ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶುರನ್ಸ್, ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆ, ರಿಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಅಲೌನ್ಸ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಯುನಿಟ್ ಬಲಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ಬೇಡಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲದೇ ಇನ್ನು ಹಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಮಹಾಂತೇಶ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ವೆಂಕೋಬ್ ಮಿಯ್ಯಾಪೂರು, ರಮೇಶ ಬಾಬು, ನಾಗರಾಜ, ಗೌಸಮಿಯಾ, ಜಮದಗ್ನಿ, ಮಹ್ಮದ್ ಹನೀಫ್, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮುಂಡರಗಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ಸಿಐಟಿಯುನ ರಮೇಶ ವೀರಾಪೂರು, ಫಕೃದ್ದೀನ್, ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋರಕಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಉಪಸ್ಧಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260401-32-580801019</p>