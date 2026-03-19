HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅತನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜೀನಾಮೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ (HDFC) ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮಧ್ಯಂತರ ಅವಧಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಅತನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಷೇರುಗಳು ಶೇ 5ರಷ್ಟು (4.76%) ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ. ಆದರೆ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣಗಳೇನು ಎಂಬುದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. </p><p>ಗುರುವಾರ ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತವಾಗಿದ್ದು ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 1,700 ಅಂಶ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ.</p><p>ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಘರ್ಷ, ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹಾಗೂ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. </p><p>ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 1,700 ಅಂಶ ಕುಸಿದರೆ, ನಿಫ್ಟಿ ಕೂಡ ಶೇ 2.23ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.</p>