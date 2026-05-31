ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಅಗತ್ಯ: ಬಲರಾಮ್

ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ: ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಅಗೋಚರ ಶಕ್ತಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಯೂನಿಯನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಲರಾಮ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಯೂಸೆನ್ ಕ್ರಾಮರ್ ಅವರ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರದ ಶೇ 70ರಷ್ಟು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮೂಲಕವೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಮಿಷನ್ ನೀಡುವ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ತಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸೇವೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಇಂತಹ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತ್ವರಿತ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಲು ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದಿರುವುದು ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಭಾಗೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಂಪನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ತಂದುಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಎಂ.ವಿ. ದಾಸರತಿ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಎಚ್.ಡಿ. ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಯೂಸೆನ್ ಕ್ರಾಮರ್, ಸೇವಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ವಿಶಾಲ್ ದುಬೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>