ನವದೆಹಲಿ: 46,650 ಟನ್ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಹೊತ್ತ ಭಾರತದ ಹಡಗೊಂದು ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದಾಟಿದೆ. ಇರಾನ್ನಿಂದ ಹೊರಟ ಇನ್ನೊಂದು ಹಡಗು ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.

'ಎಲ್ಪಿಜಿ ಹೊತ್ತ ಗ್ರೀನ್ ಸಾನ್ವಿ ಹೆಸರಿನ ಹಡಗು ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದಾಟಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 46,650 ಟನ್ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಇದೆ, 25 ಮಂದಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಪಿಜಿ ದೇಶದ ಅರ್ಧ ದಿನದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಕು.

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಶುರುವಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದಾಟಿರುವ ಭಾರತದ ಏಳನೆಯ ಹಡಗು ಗ್ರೀನ್ ಸಾನ್ವಿ. ಇತ್ತ, ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ತಲುಪಿರುವ ಹಡಗೊಂದು ಎಲ್ಪಿಜಿ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದೆ.

'ಸೀಬರ್ಡ್ ಹೆಸರಿನ, ಇರಾನ್ ದೇಶದಿಂದ 44 ಸಾವಿರ ಟನ್ ಎಲ್ಪಿಜಿ ತಂದಿರುವ ಹಡಗು ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರಿನಲ್ಲಿದೆ' ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯ ಎಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇರಾನ್ನಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕರಿತ ಇಂಧನ ಖರೀದಿಸಲು ಅಮೆರಿಕವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಸಡಿಲಿಸಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಈ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಭಾರತದ 17 ಹಡಗುಗಳು ಜಲಸಂಧಿಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿವೆ.