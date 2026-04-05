ಹೊಸಕೋಟೆ: ದಿ ಟೌನ್ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಯುನಿಪೈಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಪೇಸ್ (ಯುಪಿಐ) ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಗರದ ದಿ ಟೌನ್ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರದ ವರದಿಯನ್ನು ಶನಿವಾರ ಮಂಡಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆರ್ಬಿಐನೊಂದಿಗೆ ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆರ್ ಬಿಐನಿಂದ ನಿರ್ದೇಶನ ಬಂದರೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯುಪಿಐ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಗರದ ದಿ ಟೌನ್ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಶೇ. 23ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 5.28 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಲಾಭ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಸಾಲಿನಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಎನ್ಪಿಎಫ್ ಪ್ರಮಾಣ ಶೂನ್ಯ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದು ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿ. ಅಲ್ಲದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳ ₹347.85 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿದ್ದು, 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ₹367.65ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಪಾದ್ಯಕ್ಷ ದ ಅಕ್ಬರ್ ಬೈರಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಎನ್.ನಾಗರಾಜ್, ಎಚ್.ಎಸ್. ಗೋಪಾಲ್, ಎ.ಅಫ್ಸರ್, ಕೆ.ಕಿರಣ್, ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಗರಾಜ್, ಜಿ.ಯು. ವಿಷ್ಣು, ಎಸ್. ಮುರಳಿ, ಎನ್. ಬಾಲಚಂದ್ರನ್, ಸರೋಜಮ್ಮ, ವೃತಿಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಎಚ್.ಕೆ. ವಿಕ್ರಮ್, ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ್, ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಎ.ನಾಗರಾಜ್ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260405-15-1955316384