ಷೇರುಪೇಟೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕುಟುಂಬಗಳ ₹6.91 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ

<p>ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬಗಳು ಷೇರುಪೇಟೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವು 2024–25ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹6.91 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಜಿಗಿದಿದೆ. 2023–24ರಲ್ಲಿ ಇದು ₹3.58 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿತ್ತು. </p>.<p>ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಜಿಡಿಪಿ ನಡುವಿನ ಅನುಪಾತವು ಶೇ 34.47ರಿಂದ ಶೇ 34.94ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಕುಟುಂಬಗಳು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಷೇರುಪೇಟೆಯು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಆಕರ್ಷಕ ಪರ್ಯಾಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಲೇಖನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಪೇಟೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ (ಸೆಬಿ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಂತಹ ಭೌತಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಆದ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಳಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿವೆ.</p>.<p>ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಹಣಕಾಸು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಂತಹ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬಗಳು ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿವೆ.</p>.<p>ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಚಿವಾಲಯದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಸೆಬಿ ಕೈಗೊಂಡ ಭಾರತದ ಷೇರುಪೇಟೆಯ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬದ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ವರದಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ 2022–23ರ ಮೂಲ ವರ್ಷ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಶೇ 2.17;2024-25ರಲ್ಲಿ ಷೇರುಪೇಟೆಯ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬಗಳ ಉಳಿತಾಯವು ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೇ 2.17ರಷ್ಟಿದೆ. 2023–24ರಲ್ಲಿ ಶೇ 1.71 ರಷ್ಟಿತ್ತು.</p>.<p>₹141 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ;ಈಕ್ವಿಟಿ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್, ಸಾಲ ಪತ್ರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಆರ್ಇಐಟಿ, ಇನ್ವಿಟ್ಸ್, ಪರ್ಯಾಯ ಹೂಡಿಕೆ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ</p>.<p>Highlights - \n\n</p>