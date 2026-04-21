ಕುಸಿದ ‘ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ’ ವಹಿವಾಟು

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಪೌರಾಣಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ಉಳಿತಾಯ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ 'ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ' ಶುಭ ದಿನದಂದು ಜನರು ಸಂಭ್ರಮ, ಸಡಗರದಿಂದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಬೀಳುವುದು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ 'ದುಬಾರಿ' ಆಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂತು.</p>.<p>ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಖರೀದಿಗೆ ಜನರು ಈ ಮೊದಲು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಶುಭ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಆಭರಣದ ಅಂಗಡಿಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಜನಜಂಗುಳಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಸರಾಫ್ ಗಟ್ಟಾದುದ್ದಕ್ಕೂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ, ಸಡಗರ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲೂ ಜನಜಂಗುಳಿಯ ನೋಟ ಗೋಚರಿಸಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿದಾರರು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ದರ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡರು. ಸ್ಥಿತಿವಂತರು ಮಾತ್ರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಖರೀದಿಸುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಈ ವರ್ಷ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಖರೀದಿಯತ್ತ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸು ಮಾಡದಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>'ಈಗ ಮದುವೆ ಮುಹೂರ್ತಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದರೂ ಜನರು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಚಿನ್ನದ ದರ ಇಳಿಕೆ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿರುವ ಜನರು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನದ ದರ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಜನರು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಖರೀದಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸರಾಫ್ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿದೆ' ಎಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಾಂಡುರಂಗ ಚಿಲ್ಲಾಳ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಲ್ಪ ಚೇತರಿಕೆ: 'ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ದುಬಾರಿ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಜನರು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಕುಳಿತು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಮದುವೆ ಋತು ಹಾಗೂ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ 'ತೊಲ' ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜನರು ಈ ಬರಿ ಗ್ರಾಂ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಪ ಚೇತರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂದೇಶ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>