‘ಉದ್ಯಮಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಏ.1ರಿಂದ’

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 'ಸಂಘಟಿತ ಸೇವಾ ವಲಯದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ದೇಶದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸೇವಾ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವಹಿಸಲಿದೆ' ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಾದೇವಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ತರ ವಲಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಸಭಾಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಾಗಿಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಂಘಟಿತ ಸೇವಾ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಮಹತ್ವ ಅರಿತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಮೋದ ಪಂಡಿತ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸೇವಾ ವಲಯವು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಶಕ್ತಿಯುತ ಅಂಗವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಆಶಿಶ್ ಕುಮಾರ, ಐ.ಐ.ಕರಿಸಿದ್ದಿಮಠ, ಬೆಳಗಾವಿ ಉಪ ಕ್ಷೇತ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೋಹನ ಕಾರಜೋಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಲಬುರಗಿ ಉಪ ಕ್ಷೇತ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>