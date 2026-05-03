ಊಟ–ಉಪಾಹಾರ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಅನಿಲದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ದಿಢೀರ್ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಊಟ– ಉಪಾಹಾರದ ದರ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಹೋಟೆಲ್, ದರ್ಶಿನಿಗಳು ಶನಿವಾರದಿಂದಲೇ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದರೆ, ಸಂಘದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಭಾನುವಾರದಿಂದ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ 19 ಕೆ.ಜಿ ಅನಿಲದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಈ ಮೊದಲು ₹2,140ಕ್ಕೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ₹993 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ, ವಡಾ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು, ಪುಲಾವ್, ದೋಸೆ, ಊಟ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಖಾದ್ಯದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಟೀ, ಕಾಫಿ ಬೆಲೆಯೂ ₹2ರಿಂದ ₹5 ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>₹20ಕ್ಕೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡ್ಲಿ ಇದೀಗ ₹25ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ₹40ಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಪುಲಾವ್ ₹50, ₹35ಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಮಿನಿ ರೈಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಈಗ ₹45, ₹100 ಇದ್ದ ಊಟ ₹120ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ದೋಸೆಗಳ ದರ ₹10 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ದರ್ಶಿನಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಗ್ರಾಹರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿವೆ.</p>.<p>'ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದರ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದೈನಂದಿನ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ನಾಗರಿಕರು ತತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ ತಿನಿಸುಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ತೆತ್ತಬೇಕಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹಳೇಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸಿಮ್ಲಾನಗರದ ರೇವಣಸಿದ್ಧ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಅನಿಲದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಳವಾದಾಗ, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ದರ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವೀಂದ್ರ ಗಾಯತೊಂಡೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>'ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಅನಿಲದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ದಿನಕ್ಕೆ ಏಳು–ಎಂಟು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಈಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹7 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಆ ಹಣ ಮೈಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾರೂ ಸಿದ್ಧರಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಊಟ, ತಿಂಡಿಯ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>