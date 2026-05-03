ಅನಿಶ್ಚಿತ ಹವಾಮಾನ; ಮಾವು ದುಬಾರಿ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ವಿವಿಧ ತಳಿಯ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಅನಿಶ್ಚಿತ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಇಳುವರಿಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಖರೀದಿಗೆ ಮೀನಮೇಷ ಎಣಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ವೃತ್ತ, ದುರ್ಗದ ಬೈಲ್ ವೃತ್ತ, ಕೇಶ್ವಾಪುರ ವೃತ್ತ, ಜನತಾ ಬಜಾರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಎಂ.ಜಿ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ತಳಿಯ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ರತ್ನಗಿರಿ ಆಪೂಸು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ (12 ಹಣ್ಣು) ₹500ರಿಂದ ₹600ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ₹700ರಿಂದ ₹900ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಹಣ್ಣು ₹400ರಿಂದ ₹600ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ತಳಿಯ ಹಣ್ಣು ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ₹250ರಿಂದ ₹350ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕೇಶ್ವಾಪುರ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ದುರ್ಗಮ್ಮ ಮರೇಗುದ್ದಿ ಅವರು ಅಂಕೋಲಾ ಇಶಾಡಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಬೇರೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಗಿಂತ ಈ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ದರ ತುಸು ಹೆಚ್ಚು ಇರುವುದರಿಂದ, ಗ್ರಾಹಕರು ದರ ಕೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕೋಲಾ ಇಶಾಡಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿದ್ದು, ಈಗಷ್ಟೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಹಣ್ಣಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ₹1,000ರಿಂದ ₹1,200 ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಹಣ್ಣು ₹800ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು, ಮೂರು ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುವಾಗ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ದರದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ತಮಗಿಷ್ಟ ಬಂದ ದರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಜನತಾ ಬಜಾರ್ ಬಳಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಿ ನೀಲವ್ವ ತುಂಬದ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>