ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿನ ದಾಜೀಬಾನಪೇಟೆಯಲ್ಲಿನ ದಿ ಎಸ್.ಎಸ್.ಕೆ ಕೋ-ಆಪ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ₹98.12 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಬ್ಯಾಂಕ್ ₹3.19 ಕೋಟಿ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ ಹೊಂದಿದ್ದು, ₹43.16 ಕೋಟಿ ಠೇವಣಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ₹29.41 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮುಂಗಡವನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ್ದು, ₹20.61 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಭದ್ರತಾ ಪತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಎ.ಟಿ.ಎಂ, ಯು.ಪಿ.ಐ, ಐಎಂಪಿಎಸ್, ಎನ್ಎಸಿಎಚ್ ಹಾಗೂ ಇ.ಸಿ.ಎಸ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಧುನಿಕ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ ವಿಠ್ಠಲ ಪಿ.ಲದವಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.