ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರಿಗೆ ‘ತೆರಿಗೆ ಮಂಥನ’

<p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ</strong>: ಭಾರತೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಐಸಿಎಐ) ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಂಡಳಿಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ವಾರಾಂತ್ಯದ 'ತೆರಿಗೆ ಮಂಥನ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕೇಶ್ವಾಪುರದ ಐಸಿಎಐ ಭವನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಾಖೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಿಷಭ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಮಾತನಾಡಿ, 'ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ನಿರಂತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಂತಹ ವಾರಾಂತ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪದ್ಮಜಾ ವಿ. ಗರಗಟ್ಟಿ ಅವರು, ವೇತನ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳು, ವಿವಿಧ ಭತ್ಯೆಗಳು, ಸವಲತ್ತುಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಡಿತಗಳು, ತೆರಿಗೆಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಮನೆ ಆಸ್ತಿಯಿಂದಾಗುವ ಆದಾಯದ ಗಣನೆ ವಿಧಾನ, ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಡಿತಗಳು, ವೃತ್ತಿಪರರು ಎದುರಿಸುವ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಮೃತಿ ಕೊರಳಹಳ್ಳಿ , ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಂಜುನಾಥ ಮೇಟಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿದರು.</p>