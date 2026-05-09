ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬು

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 'ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯವು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೊಸ ವಿಚಾರ, ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉದಯ್ ರೇವಣಕರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಆ್ಯಡ್–ಮೇನಿಯಾ 2ಕೆ26' ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತಿನ ಬಳಕೆಯ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿದ ಅವರು, 'ಜಾಹೀರಾತು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆಯಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಲ್ಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ನಟರಾಜ್, 'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ನವೀನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬ್ರೈಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಸವರಾಜ ಲಿಂಗ್ಶೆಟ್ಟರ್, ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯುಸಿನಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಸಾದ ರೂಡಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಎರಡು ದಿನಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 20 ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿವೆ. ಪ್ರೊ.ಜಿಕ್ರಾ, ಪ್ರೊ.ಆಲಿಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಪ್ರೊ.ರೂಪಾ, ಪ್ರೊ.ಕಾಶಿಶ್ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಯೋಜಕಿ ಪ್ರೊ. ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ವಂದಿಸಿದರು. ಪ್ರೊ.ಗೌರಿ ನೆರ್ಸೇಕರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಬೋಧಕ, ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>