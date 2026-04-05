‘ಅರಿಹಂತ ಸೊಸೈಟಿ: ₹7.32 ಕೋಟಿ ಲಾಭ’

ಹುಕ್ಕೇರಿ: 'ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಲೋಳಿಯ ಅರಿಹಂತ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘವು 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ₹7.32 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ' ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಬಿ.ಚೌಗಲಾ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಹಕಾರಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, '26 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಸಂಘವು ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಸೇರಿ 12 ಶಾಖೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, 20,367 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಂಘವು ₹1.30 ಕೋಟಿ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ₹35 ಕೋಟಿ ಕಾಯ್ದಿಟ್ಟ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿಧಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಹುಬಲಿ ನಾಗನೂರಿ ಮಾತನಾಡಿ, '342.03 ಕೋಟಿ ಠೇವಣಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಘವು ₹260.08 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ವಿತರಿಸಿದೆ. ಸಂಘದ ಒಟ್ಟು ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳ ₹378.57 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ₹112.77 ಕೋಟಿ ಗುಂತಾವಣಿ ಇದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಾಲಗಾರರಿಂದ ಶೇ 97ರಷ್ಟು ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹3058.58 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಲಾಭಾಂಶ ಹಂಚಲು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನಂದ ಚೌಗಲಾ ಸಂಘದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ವಿವರಿಸಿ, 8 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ'ಅರಿಹಂತ ಕ್ಯಾಶ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್'(ಫಿಕ್ಸಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್) ದ್ವಿಗುಣ ಆಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ, ವಕೀಲ ಪದ್ಮನಾಭ ಚೌಗಲಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಒಟ್ಟು 13 ಶಾಖೆಗಳ ಪೈಕಿ 8 ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ನಿರ್ದೇಶಕ ರವೀಂದ್ರ ಚೌಗಲಾ ಮಾತನಾಡಿ, ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 8ನೇ ವೇತನ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಠೇವು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಜಿನ್ನಪ್ಪ ಸಪ್ತಸಾಗರ, ಅಶೋಕ ಚೌಗಲಾ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಚೌಗಲಾ, ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್, ಬಾಳಪ್ಪ ಸಂಕೇಶ್ವರಿ, ಅರುಣ ಚೌಗಲಾ, ಜಿ.ಎಂ.ಆನಂದ ಚೌಗಲಾ, ಮಹಾವೀರ ಚೌಗಲಾ, ಅಜೀತ ಸಪ್ತಸಾಗರ್, ಕಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಆನಂದ ಚೌಗಲಾ, ಅಜೀತ್ ಸಪ್ತಸಾಗರ, ಮಹಾವೀರ ಚೌಗಲಾ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೆ.ಎಲ್.ಪಾಟೀಲ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>