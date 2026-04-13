ಸೊಸೈಟಿಗೆ ₹8.65 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ: ನಿಲಜಗಿ

ಹುಕ್ಕೇರಿ: ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಾಪಿತ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹಾವೀರ ಅರ್ಬನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿಯು 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನ ₹8.65 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಣಗಲಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಖೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಖೆ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ನಿಲಜಗಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 473 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯು, ₹10.55 ಲಕ್ಷ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ, ₹2.61 ಲಕ್ಷ ನಿಧಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹6.76 ಕೋಟಿ ಠೇವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ₹6.13 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ವಿತರಿಸಿದೆ ಎಂದ ಅವರು, ₹1.07 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ₹7.48 ಕೋಟಿ ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳ ಹೊಂದಿ, ₹29.02 ಕೋಟಿ ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾವೀರ ನಿಲಜಗಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ, ನಿರ್ದೇಶಕಿಯರಾದ ಅನುರಾಧಾ ರಜಪೂತ, ಭಾರತಿ ಪಾಟೀಲ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಕುಮಾರ ಮುರಗೋಡೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>