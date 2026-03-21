ಬೆಂಗಳೂರು: ವಾಹನ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿ ಹುಂಡೈ ಮೋಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸಣ್ಣ ಎಸ್ಯುವಿ 'ಹುಂಡೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್'ನ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಈ ವಾಹನದ ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಹುಂಡೈನ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ₹11 ಸಾವಿರ ಪಾವತಿಸಿ ತಮ್ಮ ವಾಹನ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ವಾಹನದ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (ಎಕ್ಸ್ ಷೋರೂಂ) ₹5,79,900.

ವಿನ್ಯಾಸ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಾಹನದ ಒಳಾಂಗಣವು ಐಷಾರಾಮಿಯಾಗಿದೆ. 45ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಹಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೋಂಜ್, ಟೈಟಾನಿಯಂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಟ್, ಟೈಟಾನ್ ಗ್ರೇ, ಅಟ್ಲಾಸ್ ವೈಟ್, ಸ್ಟಾರಿ ನೈಟ್, ಟೈಟಾನಿಯಂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ರೇಂಜರ್ ಖಾಕಿ, ಕಪ್ಪು ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಜೊತೆಗೆ ರೇಂಜರ್ ಖಾಕಿ (ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್) ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

'ಹುಂಡೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್' ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಿನದಿಂದ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯು 'ಡ್ರೈವ್ ಟು ಶೈನ್' ಎಂಬ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ವಾಹನವು ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹುಂಡೈ ಮೋಟರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ತರುಣ್ ಗಾರ್ಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.