ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ರತ್ನಗಂಬಳಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತೀಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಒಕ್ಕೂಟದ (ಸಿಐಐ) ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ಫೊಸಿಸ್‌ ಸಹಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕ್ರಿಸ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಶನಿವಾರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು.

‘ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕಾ ವಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

‘ಮರುಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರು ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕದ ತಟ್ಟುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಲು ನನ್ನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಮೂರು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಸಿಐಐ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು. ಜುಲೈ 12 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ನೊವೇಷನ್ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು.

Office bearers of CII led by Kris Gopalakrishnan, Co-founder of Infosys met me Today. I discussed our Govt's plan to set up industries in various districts & invite investors for the same. I have assured them to appoint a nodal officer at CMO to simplify the investment process pic.twitter.com/p0wK47Y1n8

— CM of Karnataka (@CMofKarnataka) July 7, 2018