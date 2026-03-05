ಬೆಂಗಳೂರು: ಐಬಿಎಂ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಾವೀನ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಉದ್ಘಾಟನೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಅಮೆರಿಕದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಐಬಿಎಂ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಐಬಿಎಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಾವೀನ್ಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು (ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್) ಗುರುವಾರ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಇದು ಐಬಿಎಂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಾವೀನ್ಯ ಕೇಂದ್ರ. ದೇಶದ ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಈ ಕೇಂದ್ರವು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ನಾವೀನ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಸುಧಾರಿತ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ತರುವ ಮೂಲಕ, ಸುರಕ್ಷಿತ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಎ.ಐ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಐಬಿಎಂನ ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂದೀಪ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಐಬಿಎಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಭದ್ರಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಘವನ್ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>