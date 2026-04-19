ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಳ

<p>ಮುಂಬೈ (ಪಿಟಿಐ): ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮಾರ್ಚ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಲಾಭವು ಶೇ 9.28ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದ್ದು ₹14,755 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಸಂಭಾವ್ಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ತೆಗೆದಿರಿಸುವ ಮೊತ್ತವು ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇ 90ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದ್ದುದು ಕೂಡ ಲಾಭದ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ 31ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ಹಣಕಾಸಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ತೆರಿಗೆ ನಂತರದ ಲಾಭವು ಶೇ 6.2ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ₹50,147 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.</p>.<p>ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೆಚ್ಚವು ಶೇ 12ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ₹12,089 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎನ್ಪಿಎ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇ 1.40ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಶೇ 1.53ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಶೇ 1.67ರಷ್ಟು ಇತ್ತು.</p>.<p>ದೇಶದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀಡಿರುವ ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇ 9ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ₹12 ಅಂತಿಮ ಲಾಭಾಂಶ ಘೋಷಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260419-51-1513737309</p>