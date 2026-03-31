ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್‌ ನಮೂನೆ ಪ್ರಕಟ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> 2026–27ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ನ (ಐಟಿಆರ್) ಎಲ್ಲ 7 ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಹೊರಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಐಟಿಆರ್ ನಮೂನೆಗಳು (1–4) ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಈ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2,3,5,6 ಮತ್ತು 7 ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>2025–26ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ವರಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು (ಐ.ಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್) ಆರಂಭಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಜುಲೈ 31 ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.