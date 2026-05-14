ಸೆ.30ರ ವರೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ರಫ್ತಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಸೆ.30ರ ವರೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ರಫ್ತು ನಿಷೇಧಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.</p>.ಸಕ್ಕರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಶೇ 7.32ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ.<p>ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಮೇ 13ರಂದು ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸುಂಕ ದರ ಕೋಟಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟಗಳಿಗೆ ನಡೆಯುವ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಇದು ಅನ್ವಯವಾಗದು.</p><p>ಮುಂಗಡ ದೃಢೀಕರಣ ಯೋಜನೆ, ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಗಣೆ ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ರಫ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸರಕುಗಳಿಗೂ ಇದು ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಕಚ್ಚಾ ಸಕ್ಕರೆ, ಬಿಳಿ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಸಕ್ಕರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ನಿರ್ಬಂಧ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ.</p>