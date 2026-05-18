ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ನೆಸ್ಲೆ ಕಂಪನಿ ತಯಾರಿಸುವ 'ಕಿಟ್ಕ್ಯಾಟ್' ಚಾಕಲೇಟ್ ಪಾಲಿಗೆ ಭಾರತವು ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟವಾಗಿರು ವುದು, ಈ ಉತ್ಪನ್ನದ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಬಹ ಳಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಇದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಕಿಟ್ಕ್ಯಾಟ್ ಚಾಕಲೇಟ್ ಪಾಲಿಗೆಭಾರತವು ಕಳೆದ ಎರಡು–ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎರಡನೆಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅದು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಚಾಕಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಪನಿಯು 85ಕ್ಕೂಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>'ಕಿಟ್ಕ್ಯಾಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ' ಎಂದು ನೆಸ್ಲೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೀಶ್ ತಿವಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನೆಸ್ಲೆ ಕಂಪನಿಯ ಮ್ಯಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಪಾಲಿಗೆ ಕೂಡ ಭಾರತವು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಕಿಟ್ಕ್ಯಾಟ್ ಪಾಲಿಗೆ ಭಾರತವು ಹತ್ತನೆಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಜಪಾನ್, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕಿಟ್ಕ್ಯಾಟ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಬ್ರಿಟಷ್ ಕಂಪನಿಯಾದ ರೌನ್ಟ್ರೀಸ್ 1930ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕಿಟ್ಕ್ಯಾಟ್ ತಯಾರಿಸಿತು. 1988ರಲ್ಲಿ ನೆಸ್ಲೆ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಿಟ್ಕ್ಯಾಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಅನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>