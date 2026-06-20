<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ‘ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ದ್ರವೀಕೃತ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅನಿಲವನ್ನು (ಎಲ್ಪಿಜಿ) ಹಲವು ದೇಶಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಆಮದು ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ’ ಎಂದು ಕ್ರಿಸಿಲ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಆಮದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ದೇಶದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಉಂಟಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ತೈಲ ಮಾರಾಟ ಕಂಪನಿಗಳು ತಾವೇ ನಷ್ಟ ಭರಿಸಿದವು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಭಾರತವು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಶೇ 90ರಷ್ಟು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬಳಿಕ ಆಮದು ತಗ್ಗಿತು. ಏಪ್ರಿಲ್ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಪಿಜಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಪೂರೈಸಿತು. ಇದು ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 8ರಷ್ಟಿತ್ತು. </p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ 22 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಸಂಘರ್ಷದ ವೇಳೆ ನೆರವಾಯಿತು. ಇದು ದೇಶದ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಮದಿನ ಶೇ 10ರಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಇರಾನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಆಮದು ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ 6ರಷ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಚಿಲಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ನಿಂದ ಕೂಡ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ 32 ಲಕ್ಷ ಟನ್ನಷ್ಟು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಳಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಪಿಜಿ ಲಭ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯು 24.7 ಲಕ್ಷ ಟನ್ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಕಳೆದ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3.32 ಕೋಟಿ ಟನ್ನಷ್ಟು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ. 2024–25ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಶೇ 6ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಳಕೆ ಶೇ 13ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಶೇ 20ರಷ್ಟು ಇಳಿದಿದೆ. </p>.<p>ಸಂಘರ್ಷವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಆಮದಿಗೆ ಮಾನದಂಡವಾಗಿರುವ ಸೌದಿ ಅರಾಮ್ಕೊ ಒಪ್ಪಂದ ಬೆಲೆ ಫೆಬ್ರುವರಿ ಮತ್ತು ಜೂನ್ ನಡುವೆ ಶೇ 46ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಗೃಹಬಳಕೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಹೊರೆಯನ್ನು ಭಾಗಶಃ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಫೆಬ್ರುವರಿಯಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಆಗಿದ್ದರೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ ದರ ಶೇ 79ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪೂರೈಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ದರ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>