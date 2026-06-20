ಶನಿವಾರ, 20 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homebusinesscommerce news

ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಆಮದು ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡ ಭಾರತ

ಅಮೆರಿಕ, ಇರಾನ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಆಮದು: ಕ್ರಿಸಿಲ್
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 20 ಜೂನ್ 2026, 15:26 IST
Last Updated : 20 ಜೂನ್ 2026, 15:26 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
IndiaLPG

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT