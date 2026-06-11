ಇ–ಕಾಮರ್ಸ್‌, ಕ್ವಿಕ್‌–ಕಾಮರ್ಸ್ ಅವಕಾಶ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು?

<p><em>ಸಂದೀಪ್ ಅಭಾಂಗೆ</em></p>.<p>ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಸರಳವಾಗಿತ್ತು. ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಜನ ನೆರೆಯ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಟಿ.ವಿ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಮದುವೆಗೆ ಜವಳಿ ಬೇಕಿದ್ದವರು ಸನಿಹದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆನ್ಲೈನ್ ಖರೀದಿ ಆಗಲೂ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಅದು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆಗ ಬಹುತೇಕರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ನಂಬುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಲಭ್ಯತೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು, ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಜಾಲ ಆಗಷ್ಟೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು. 2009ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಇ–ವಾಣಿಜ್ಯ ವೇದಿಕೆಯ ಗಾತ್ರ 4 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗಿಂತ (2009ರಲ್ಲಿನ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದಾಜು ₹19 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ) ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿ ಅಪರೂಪವಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಸಹಜವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಆದರೆ ಇಂದು ಜಗತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಮೂರು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಆದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಶುರುವಾಯಿತು: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೈಗೆಟಕುವಂತಾಗಿದ್ದು, ಯುಪಿಐ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಆ ಮೂರು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು. ಈ ಮೂರೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಜನರ ಖರೀದಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದವು. ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸುವುದು ಜನರಿಗೆ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಾಯಿತು.</p>.<p>ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಗಣನೀಯ. ದೇಶದ ಇ–ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಗಾತ್ರವು ಈಗ ಅಂದಾಜು 125 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಅಂದಾಜು ₹11.90 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ಆಗಿದೆ. ಇದು 2030ರ ವೇಳೆಗೆ 345 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (₹32.85 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರಮುಖರು ಅಂದಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಶೇ 12.4ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಅಂದಾಜು ಇದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವ ರಿಟೇಲ್ ವಹಿವಾಟು ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ರಿಟೇಲ್ ವಹಿವಾಟಿನ ಶೇ 10ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಇದೆ.</p>.<p>ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿಹೋಯಿತು. ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಏನನ್ನೂ ಖರೀದಿಸದೆ ಇದ್ದವರು ದಿನಸಿ, ಔಷಧಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ರೀತಿ ಖರೀದಿಸುವುದು ಬಹುಬೇಗ ಹವ್ಯಾಸದಂತಾಯಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು ಎಂಬುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆನ್ಲೈನ್ ಖರೀದಿ ವಹಿವಾಟು ದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳ ಆಚೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ.</p>.<p>2020ರ ನಂತರ ಆನ್ಲೈನ್ ಖರೀದಿ ಜಗತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಐವರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಮೂರನೆಯ ಹಂತದ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಎಂದು ‘ಬೇನ್–ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್’ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ವರದಿಯೊಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈಗೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ. ಅದು ದೇಶದ ಎಲ್ಲೆಡೆಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಕೂಡ ಬೆಳೆದವು. ಜನರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವರ್ಗದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು.</p>.<p>ಇ–ವಾಣಿಜ್ಯವು ರಿಟೇಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಡ ದಶಕದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದು ಅನ್ನಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಆಯಿತು. ಕ್ವಿಕ್–ಕಾಮರ್ಸ್ ವಲಯವು ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿತು. ಉತ್ಪನ್ನವು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಲುಪಲು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನ ಕಾಯುವ ಬದಲು ಗ್ರಾಹಕರು 10ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಯಿತು.</p>.<p>ಈಗ ಗ್ರಾಹಕರು ಕ್ವಿಕ್–ಕಾಮರ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ತುರ್ತು ಖರೀದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವೇ ಬಳಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೈಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಸೌಂದರ್ಯ ವರ್ಧಕಗಳು, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಬಳಕೆಯ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ವಿಕ್–ಕಾಮರ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವರು ತಮ್ಮ ವಾರದ ಖರೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲನ್ನು ಕ್ವಿಕ್–ಕಾಮರ್ಸ್ ಮೂಲಕವೇ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಕ್ವಿಕ್–ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವೂ ಸೇರಿದೆ. ಈ ವಲಯವು ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ 40ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಇತರ ಯಾವುದೇ ರಿಟೇಲ್ ವಹಿವಾಟಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆಗುವ ದಿನಸಿ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್–ಕಾಮರ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಗಳ ಪಾಲು ಈಗ ಶೇ 66ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯೊಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ದೇಶದ ಕ್ವಿಕ್–ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹47 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಾ ಅಂದಾಜು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ದಶಕದ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ವಲಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇ–ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳು, ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಹಾಗೂ ರಿಟೇಲ್ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಈ ವಲಯದ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಎಲ್ಲ ಪಯಣಗಳಲ್ಲೂ ಅಡ್ಡಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ನಿಜ. ಈಗ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ. ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ, ಹಣದುಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಆಗುವ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಇ–ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕ್ವಿಕ್–ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚವು ಬಹುಮುಖ್ಯ. ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವು ವಿತರಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಬಹುದು. ಹಣದುಬ್ಬರ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಆಲೋಚಿಸುವಂತಾಗಬಹುದು. ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.</p>.<p>ಇವೆಲ್ಲ ಗಂಭೀರ ಸಂಗತಿಗಳೇ ಆದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಬಾರದು. ದೇಶದ ಡಿಜಿಟಲ್ ರಿಟೇಲ್ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಚಾಲಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿಯೇ ಇವೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಲಭ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳು ನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿವೆ, ಸಾಗಣೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ತಮಗಾಗುವ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ಮುಖ್ಯ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಹಣಕಾಸಿನ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಲ್ಲವು. ಆದರೆ ಅವು ಉದ್ಯಮದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಿಸಲಾರವು. ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ, ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ, ಗ್ರಾಹಕರು ತನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವ, ಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದ ಲಾಭದ ಕಡೆ ಸಾಗುವ ಕಂಪನಿಗಳು, ವಿಪರೀತದ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮುಂದಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ಹುಷಾರಾಗಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವೂ ಇದೆ. ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸುತ್ತವೆ ಎನ್ನಲಾಗದು. ಆದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರ ಲಾಭವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ, ಗ್ರಾಹಕರ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡ ಕಂಪನಿಗಳು ಜಯ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ವೇದಿಕೆಗಳ ಕಡೆಗಿನ ಪಯಣವು ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ...</p>.<p>ಲೇಖಕ ಎಲ್ಕೆಪಿ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ನ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕ</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-51-348119843</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>