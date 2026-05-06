‘ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಗಟ್ಟಿ’

<p>ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬೃಹತ್ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಪೈಕಿ ಭಾರತದ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು 2020ರಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಟ್ಟಿತನವನ್ನು ತೋರಿದೆ ಎಂದು ಮೂಡಿಸ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಂಗಳವಾರ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಭಾರತವು ಹೊಂದಿರುವ ಗಣನೀಯ ಮಟ್ಟದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಸಂಗ್ರಹವು ಕರೆನ್ಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಲು ನೆರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಮೋಡಿಸ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯೊಂದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಮೂಡಿಸ್, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಆಘಾತಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>‘ಭಾರತವು ಹಣಕಾಸಿಗಾಗಿ ದೇಶಿ ಮೂಲಗಳನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಮೀಸಲು ಪ್ರಮಾಣವು ಗಣನೀಯವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಮೂಡಿಸ್ ವರದಿಯು ಹೇಳಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಭಾರತವು ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಸಾಲದ ಹೊರೆಯು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎದುರಾಗುವ ಆಘಾತಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಶಕ್ತಿಗೆ ಮಿತಿ ಹಾಕುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260506-51-1142114576</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>