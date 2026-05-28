ಇಂಧನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಹೂಡಿಕೆಯು 170 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ (ಅಂದಾಜು ₹16.28 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಧನ ಏಜೆನ್ಸಿ (ಐಇಎ) ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಸೌರಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯು ಈ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವ ಹೂಡಿಕೆಯು ವಾರ್ಷಿಕ ಸರಾಸರಿ ಶೇ 11ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸೌರಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ವಲಯಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯು ಒಟ್ಟು ಇಂಧನ ಹೂಡಿಕೆಯ ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಐಇಎ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ‘ವಿಶ್ವ ಇಂಧನ ಹೂಡಿಕೆ 2026’ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ದೇಶವು ತನ್ನ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಶೇ 15ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಐಇಎ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಎರಡನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ದಶಕದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಹೂಡಿಕೆಯು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>