ಭಾರತವು ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್‌ ಬಳಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು: ನಿತಿನ್‌ ಗಡ್ಕರಿ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ ಬಳಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಭಾರತವು ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಮಂಗಳವಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಅಡಚಣೆಗಳು, ಇಂಧನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆಗುವುದನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಇಂದು ನಾವು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂಧನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆಗುವುದು ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶೇ 20ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಇರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಳಕೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 2023ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಇಂಧನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಇಂಧನವಾಗಿದೆ. ಈ ಇಂಧನವು ಹಣಕಾಸಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನುಕೂಲಕರ ಆಗಬೇಕು ಎಂದಾದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂಧನ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಗಡ್ಕರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>