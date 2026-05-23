<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಭಾರತ ಮತ್ತ ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದ (ಇ.ಯು) ನಡುವೆ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ (ಎಫ್ಟಿಎ) ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ, ಒಪ್ಪಂದವು 2027ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ–ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಪೀಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಅತಿದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ’ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿರುವ ಈ ಎಫ್ಟಿಎ ಕುರಿತ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟವು ಜನವರಿ 27ರಂದು ಘೋಷಿಸಿವೆ. ಒಕ್ಕೂಟವು 27 ದೇಶಗಳ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">‘ಯುರೋಪಿನ ಬಹುತೇಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ನಮಗೆ ಶೂನ್ಯ ಸುಂಕದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ಗೋಯಲ್ ಅವರು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="bodytext">ಭಾರತ ಮತ್ತು ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಡುವಿನ ಎಫ್ಟಿಎ ಅನ್ವಯ, ಭಾರತದ ಶೇ 93ರಷ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಒಕ್ಕೂಟದ 27 ದೇಶಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸುಂಕರಹಿತ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲಿವೆ. ಭಾರತವು ಒಕ್ಕೂಟದ ದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳು ಹಾಗೂ ವೈನ್ ಬೆಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ಭಾರತ ಮತ್ತು ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಅದು ಜಾಗತಿಕ ಜಿಡಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೊಂದಿದೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ಒಂದರಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೊಂದಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ಭಾರತದ ಜೊತೆಗಿನ ಎಫ್ಟಿಎ ಕುರಿತ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬಯಕೆ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಕೆನಡಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೂ ಗೋಯಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ: ಸಚಿವ ಗೋಯಲ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜೆಮಿಸನ್ ಗ್ರೀರ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಭಾರತ–ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಕುರಿತಾಗಿ ಈ ವಾರ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗ್ರೀರ್ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತ ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗೋಯಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗೋಯಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀರ್ ಅವರ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆಯು ಒಪ್ಪಂದದ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಿಮ ರೂಪ ನೀಡುವ ಕುರಿತಾಗಿ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಈಚೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>