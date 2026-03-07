ಭಾರತದಿಂದ ಹೊಸ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳ ಅನ್ವೇಷಣೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಭಾರತವು ತನ್ನ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳು ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಭಾರತದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದುಗಳಿಗೆ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯು ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಲ್ಲ. ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಶೇ 60ರಷ್ಟು ತೈಲವನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗವು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿವೆ. </p>.<p>ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತವು ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರ್ಯಾಯ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿವೆ. </p>.<p>ಭಾರತವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ಜೊತೆ ಹೊಸ ಇಂಧನ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 27 ದೇಶಗಳಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಈಗ 40ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>