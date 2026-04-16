ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಭಾರತದ ರಫ್ತು ವಹಿವಾಟು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 7.44ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡು, 38.92 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ (₹3.62 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಐದು ತಿಂಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಸಿತ.

ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಈ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಆದರೂ, ಆಮದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆಯು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾದ 20.67 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ (₹1.92 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಆಮದು ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ 6.51ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಆಮದು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ತಗ್ಗಿದೆ.

2025–26ನೆಯ ಪೂರ್ಣ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ರಫ್ತು ವಹಿವಾಟು ಶೇ 0.93ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾದ 441.78 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ (₹41.19 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ತಲುಪಿದೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಮದು ವಹಿವಾಟು ಶೇ 7.45ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 775 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ (₹72.26 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ತಲುಪಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆ ಅಂತರವು 333.2 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ (₹31.06 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳು ಇದ್ದರೂ ಭಾರತದ ರಫ್ತು ವಹಿವಾಟುದಾರರು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. '2026–27ನೆಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನಮಗಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವ ರಫ್ತು ವಹಿವಾಟು ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ 57.95ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಆಗುವ ಆಮದು ಶೇ 51.64ರಷ್ಟು ತಗ್ಗಿದೆ. 'ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಆಗುವ ರಫ್ತು ವಹಿವಾಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದುದು ಒಟ್ಟು ರಫ್ತು ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ' ಎಂದು ಅಗರ್ವಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯಜಲಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿಯೂ ರಫ್ತು ವಹಿವಾಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ