ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಶೇ 13ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಫೆಬ್ರುವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ, ದೇಶದ ರಫ್ತು ಶೇ 13ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ₹63,412 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸರಕುಗಳು ರಫ್ತಾಗಿವೆ ಎಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಮದು ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 36ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ₹41,291 ಕೋಟಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ವಿಧಿಸಿದ ಸುಂಕವೇ ರಫ್ತು ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಫೆಬ್ರುವರಿವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ, ದೇಶದ ರಫ್ತು ಶೇ 3.84ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ₹7.31 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಆಮದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶೇ 15ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ₹4.46 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಾಗಿದೆ.

ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆ ₹9 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ: ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಆಗುವ ರಫ್ತು ಶೇ 32ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ₹15,398 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಮದು ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 30ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ₹1.10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತಕ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಫೆಬ್ರುವರಿವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಶೇ 37ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ₹1.61 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಾಗಿದೆ. ಆಮದು ಶೇ 15ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ₹11 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆಯು ₹9.41 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.