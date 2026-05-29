ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬರೆ –ಹೊರೆ

ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೈಲ ದರದ ಏರಿಳಿತದ ನಡುವೆಯೂ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್–ಡೀಸೆಲ್ ದರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ತೈಲ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಮೇ 15ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಇದುವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ದರ (ಒಟ್ಟು ಲೀಟರ್ಗೆ ₹7.5) ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್–ಡೀಸೆಲ್ ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ; ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಎಲ್ಲ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ತೈಲೋತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಹಣದುಬ್ಬರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತ. ಸಾರಿಗೆ, ಆಹಾರ, ಸರಕು, ಸೇವೆಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಇದರ ಎರಡನೇ ಹಂತವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಾರಿಗೆ ದುಬಾರಿ: ಪೆಟ್ರೋಲ್–ಡೀಸೆಲ್ ದರ ಏರಿಕೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ದರವನ್ನು ಶೇ 20ರಿಂದ ಶೇ 30ರವರೆಗೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ದರವನ್ನೂ ಏರಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಇದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆಟೋ, ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಆಟೊ, ಕ್ಯಾಬ್ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ಬಹುತೇಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜುಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶಾಲಾ ವಾಹನಗಳ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂಧನ ತುಟ್ಟಿಯಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಶೇ 15 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿವೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ: ತೈಲೋತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುವುದು ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮೇಲೆ. ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ, ನೀರಾವರಿ, ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಶೈತ್ಯಾಗಾರ, ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ– ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ. ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣು, ಧಾನ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬೆಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು.</p>.<p>ಇಂಧನ ದರದ ಏರಿಕೆಯು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸರಕು–ಸೇವೆಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಜಾಲದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಾರ, ವ್ಯವಹಾರ, ಕಚ್ಚಾ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆ, ಉದ್ದಿಮೆ– ಎಲ್ಲ ವಲಯಗಳಲ್ಲೂ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಜನರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೂ ದೂಡಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>