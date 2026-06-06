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ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 2025–26; ಜಿಡಿಪಿ ಶೇ 7.7 ಪ್ರಗತಿ

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ: ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
Last Updated : 6 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
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ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಗಳ ನಡುವೆಯೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ ನೀತಿಯ ಮೂಲಕ ಸುಸ್ಥಿರ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ
– ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್‌ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ 
IndiaFinanceGDPEconomic Advisory Council

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