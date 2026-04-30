ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಶೇ 10 ಹೆಚ್ಚಳ

ಮುಂಬೈ (ಪಿಟಿಐ): ಮಾರ್ಚ್ 31ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆಯು ಶೇಕಡ 10ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದ್ದು, 151 ಟನ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಚಿನ್ನ ಸಮಿತಿ (ಡಬ್ಲ್ಯುಜಿಸಿ) ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಹೂಡಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚಾದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಸಮಿತಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದು ಆಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿ, ನಾಣ್ಯ ಖರೀದಿ ಹಾಗೂ ಇಟಿಎಫ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯು ಶೇ 54ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಟ್ಟು 81 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ 19ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದು, 66 ಟನ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದುದು ಕೂಡ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇಡೀ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆಯು 650ರಿಂದ 750 ಟನ್ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯು 712 ಟನ್ ಆಗಿತ್ತು.</p>.<p>'ಮೌಲ್ಯದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆಯು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ಹೆಚ್ಚಳ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಡಬ್ಲ್ಯುಜಿಸಿ ಭಾರತ ಸಿಇಒ ಸಚಿನ್ ಜೈನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದೇಶದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ 81ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನಾಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯು ಶೇ 34ರಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು.</p>.<p>'ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಟ್ಟದ ಹಬ್ಬಗಳು ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಒತ್ತಾಸೆ ಒದಗಿಸಲಿವೆ' ಎಂದು ಜೈನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 20 ಟನ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯು ಇಟಿಎಫ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>