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30 ಟನ್‌ಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾದ ಭಾರತದ ಚಿನ್ನದ ಆಮದು, ಶೇ 70ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 18 ಜೂನ್ 2026, 9:31 IST
Last Updated : 18 ಜೂನ್ 2026, 9:31 IST
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ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಆಮದು ಸುಂಕ ಏರಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿದ ದರ ಜಿಗಿತ
ಆಮದು ಸುಂಕ ಏರಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿದ ದರ ಜಿಗಿತ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:₹6.68 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಚಿನ್ನ ಆಮದು: ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ
₹6.68 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಚಿನ್ನ ಆಮದು: ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ
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