<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ಹೂಡಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸು ವವರ ಪ್ರಮಾಣವು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಚಿನ್ನದ ಒಟ್ಟು ಖರೀದಿಯ ಶೇ 40ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಈಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣ ಎಂದು ಕೇರ್ಎಜ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ವರದಿ ಸೋಮವಾರ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>37.5 ಟನ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕಾಗುವಷ್ಟು ಹಣ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ದಶಕದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ. ಆಭರಣಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವವರ ಪ್ರಮಾಣ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯ ಸಾಧಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿದ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವವರ ಪ್ರಮಾಣ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಶೇ 35ರಿಂದ ಶೇ 40ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿ ರುವ ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ದಾರರು ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇರ್ಎಜ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಖಿಲ್ ಗೋಯಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜನರ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿ ಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ಖರೀದಿ ಶೇ 60ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಶೇ 70ರಷ್ಟಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ, ₹4.8 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟಾಗಿದೆ. ತೂಕದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶೇ 15ರಷ್ಟು ಇಳಿದಿದೆ ಎಂದಿದೆ.</p>.<h2>ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ₹3,500 ಏರಿಕೆ</h2><p><strong>ನವದೆಹಲಿ: </strong>ಆಭರಣ ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಲೋಹಗಳ ದರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಬೆಳ್ಳಿ ದರವು ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹3,500ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ, ₹2.50 ಲಕ್ಷದಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ (ಶೇ 99.9ರಷ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧತೆ) ದರವು ₹200ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ, ₹1,56,100ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸರಾಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>