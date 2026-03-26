ಇಂಧನ ದಾಸ್ತಾನು 60 ದಿನಗಳಿಗೆ ಸಾಕು: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

ನವದೆಹಲಿ: ಸರಿಸುಮಾರು 60 ದಿನಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಇಂಧನ ದಾಸ್ತಾನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯವು ಗುರುವಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದೆ.

8 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಎಲ್ಪಿಜಿ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಸಚಿವಾಲಯವು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಶುರುವಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ, ತೈಲ, ಎಲ್ಪಿಜಿ ದಾಸ್ತಾನು ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ಒದಗಿಸಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು.

ಇಂಧನ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಜನರು ಭೀತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಖರೀದಿಸಲಿ ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದ ಸುಳ್ಳುಗಳು ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯವು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ದೇಶದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ದಾಸ್ತಾನು ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಎಂದಿನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಡೀಸೆಲ್ ಖರೀದಿ, ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಭಾರತವು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಇಂಧನವನ್ನು ವಿಶ್ವದ 150 ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ ಎಂದೂ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ನಂತಹ ಇಂಧನಗಳನ್ನಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಘಟಕವೂ 'ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಂದಿನ 60 ದಿನಗಳಿಗೆ ಬೇಕಿರುವ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ದೇಶದ ತೈಲೋತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ ಕಂಪನಿಗಳು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

74 ದಿನಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸುವಷ್ಟು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ದೇಶಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗಿ 27 ದಿನಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದರೂ, ಈಗಲೂ 60 ದಿನಗಳಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಸಂಗ್ರಹ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ, ಇಂಧನ ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯವು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.