ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): 2022ರಿಂದ 2024ರ ನಡುವೆ ಭಾರತವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿ (ಐಎಂಎಫ್) ಕಡೆಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರತಿಗಾಮಿ ತೆರಿಗೆ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ಸ್ಫ್ಯಾಮ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ವರದಿಯೊಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಗತಿಪರವಾದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಐಎಂಎಫ್ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅದು ಪ್ರತಿಗಾಮಿಯಾದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುಮಾಡುವಂತೆ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆಕ್ಸ್ಫ್ಯಾಮ್ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕೆಳ ಹಾಗೂ ಕೆಳ–ಮಧ್ಯಮ ಆದಾಯದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಐಎಂಎಫ್ ರವಾನಿಸಿದ ತೆರಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶೇಕಡ 59ರಷ್ಟು ಸಲಹೆಗಳು ಪ್ರತಿಗಾಮಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅದು ರವಾನಿಸಿದ ಶೇ 52ರಷ್ಟು ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಪ್ರಗತಿಪರವಾಗಿ ಇದ್ದವು ಎಂದು ಆಕ್ಸ್ಫ್ಯಾಮ್ ವರದಿಯು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಇರುವವರಿಗೆ ಹೊರೆ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಏಕರೂಪಿ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯನ್ನು ಪ್ರತಿಗಾಮಿ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಗತಿಪರ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>2022ರಿಂದ 2024ರ ನಡುವೆ ಐಎಂಎಫ್ ಒಟ್ಟು 125 ದೇಶಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಿದ ತೆರಿಗೆ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಆಕ್ಸ್ಫ್ಯಾಮ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ವಿತ್ತೀಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಕ್ಸ್ಫ್ಯಾಮ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಐಎಂಎಫ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>