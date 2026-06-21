ಹೊರ್ಮುಜ್ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ: ಯುಎಇ, ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಆಮದು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಭಾರತ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಸರಬರಾಜಿನ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನಡುವೆ ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಯುಎಇ ತೈಲ ಆಮದು ಸಹ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.</p><p>ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 19ರವರೆಗೆ ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ನಿತ್ಯ ಸರಾಸರಿ 2.66 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 1.91 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ನೌಕಾಯಾನ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಪ್ಲರ್ ದತ್ತಾಂಶದಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.</p><p>ಇತ್ತ, ಯುಎಇಯಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ 6,36,000 ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೇ 19ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಮದು ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ದಾಖಲೆಯ 6,44,000 ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಾಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p><p>ವೆನೆಜುವೆಲಾವು ಭಾರತದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೈಲ ಆಮದು ದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ 2,09,000 ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಿಂದ ನಿತ್ಯ 3,84,000 ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಆಮದಾಗಿದೆ.</p><p>ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ನಿತ್ಯ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಆಮದು ಪ್ರಮಾಣ 91,000 ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಮೇನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ 2,52,000 ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಇತ್ತು.</p><p>ಈ ಖರೀದಿಯು ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಆಮದು ಮೂಲಗಳ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ರಷ್ಯಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಯು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೊರ್ಮುಜಜ್ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ನಡುವೆ ಯುಎಇ ಆಮದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>